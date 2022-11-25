Spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ve fotoğraflarla olay olmaya devam ediyor. Güzel ismin her karesine ve fiziğine yorum yağıyor.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV'de çalışmaya başladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tamamlayan ancak spikerliğe yönelen Sarıoğlu, Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu.

2 Aralık 2019 yılında ise Fatih Altaylı ile tartışan Hande Sarıoğlu, programın sunuculuğunu bıraktığını duyurdu. Spor Saati programından ayrılmasına rağmen Habertürk ekranlarında sunuculuk yapmaya devam eden Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.

Sarıoğlu kalça dansı yaptığı bir videosu nedeniyle işine son verildiğini duyururken, bu konu günlerce sosyal medya üzerinden gündem oldu.

Birçok spor programında da konuşulan konuyla ilgili bazıları destek verirken, bazıları ise bu dansı eleştirdi. Hande Sarıoğlu'nun kalça dansı işinden ayrılmasına neden oldu ancak yıldızı da bu video sayesinde parlamaya başladı.

Kısa süre içerisinde tanınmaya başlayan ve Youtube üzerinden spor programları sunan Sarıoğlu, cesur pozlarını bırakmadı.

Kalça dansına ve cesur pozlarına devam eden Sarıoğlu, son olarak boğaza karşı paylaştığı bir video ile gündeme getirildi. Hande Sarıoğlu'na binlerce mesaj ve yorum geldi. Bu yorumları yapanlardan çoğunluğunun erkek olması ise dikkati çekti.

Hande büyüledi

Hande Sarıoğlu, siyah deri tulumu ile sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Yayınladığı videoda kusursuz fiziği bir kez daha ortaya çıktı. Sarı saçları ve güzel fiziği ile olay olan Sarıoğlu, videosuna düştüğü notu ile de herkesi şaşırttı.

Hande Sarıoğlu paylaştığı videoya, "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyip izleyin arkadaşlar" notunu düştü.

Hande Sarıoğlu'nun bu notuna hayranları da yanıt verdi. "Buna çelik yelek bile dayanmaz" diyen hayranları, kusursuz güzelliğinin sırrını sordu.

Yaptığı her açıklama ve pozla olay olan Hande Sarıoğlu, Youtube kanalında Ertan Süzgün ile birlikte program yapıyor. Hayranları Hande Sarıoğlu ile çalışan Süzgün'ün çok şanslı olduğunu söylemeden edemiyor.