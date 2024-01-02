Hande Sarıoğlu'nun yılbaşı pozlarına beğeni yağdı! İşte sevgilisiyle verdiği pozlar... Hande Sarıoğlu'nun yılbaşı paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu. Yeni yıla Paris'te giren Sarıoğlu sevgilisi ile verdiği pozları paylaştı. İşte o kareler...

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İddialı paylaşımları ve özel hayatı ile adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile bir paylaşım yaparak aşkını ilan etmişti.

Hande Sarıoğlu midye ve kokoreç restoranı sahibi olduğu öğrenilen Eren Sözer ile aşk yaşıyor.

Instagram hesabından sık sık sevgilisiyle verdiği pozları paylaşan Hande Sarıoğlu son paylaşımı ile dikkat çekti.

Yeni yıla sevgilisiyle Paris'te giren Hande Sarıoğlu'nun pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Hande Sarıoğlu paylaşımına "2/C’den Hande ile Eren iyi seneler diler" notunu ekledi.

İşte Hande Sarıoğlu'nun yılbaşı paylaşımı...