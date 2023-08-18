Hande Yener yine tarzıyla olay oldu! Boydan boya peluşa dolandı! Gözlüklerindeki o detay... İstanbul'da konser veren Hande Yener, tarzıyla yine olay oldu. Ünlü stil danuşmanlarıyla çalışan Yener, kürklü tarzıyla adından bir kez daha söz ettirdi.

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Son zamanların en fazla konuşulan ismi Hande Yener, hız kesmeden konserlerine devam ediyor.

Hem yaptığı şarkılar hem de tarzıyla konuşulan Hande Yener, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Konserin açılışını ‘Hop Hop’ şarkısıyla yapan Yener’in yurt dışından getirdiği ikonik dijital gözlüklerinde de yeni şarkısı ‘Hop Hop’un da yazması dikkatlerden kaçmadı.

İki kostüm giyen ve herkes tarafından beğenilen Yener'in pelüşlarla kaplanan stili sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Cesurluğunu kaybetmiyor

Her yıl farklı bir konseptle hayranlarının karşısına çıkan Hande Yener, geçen yıllara rağmen cesurluğunu da kaybetmiyor.

Hem şarkıları hem de cesur kıyafetleriyle olay olan Yener, sahne stilini ise usta ellere bırakıyor. Dansçılarına varana kadar özel bir çalışma yaptıran Yener için, "Güzelliğin akıl alıyor" "Hiç değişmiyorsun" yorumları yapılıyor.

Tarzı büyüledi, stilisti sırrı açıkladı

Can Yaman’dan sonra şimdi de Hande Yener’le anlaşan Stil Danışmanı Geco Styling ise gündem olan tarz hakkında konuştu.

Geco yaptığı açıklamada, Yener'in yenilikçi tarzından da bahsederek, “Tamamen pelüştan oluşan mont, bot ve boyunluk tasarımlarımıza Hande Yener’in de dokunuşları oldu. O yeniliklere açık biri ve süreci birebir deneyimledi.

Kendisinin bitmeyen enerjisi ve yeni fikirlere açık bir yapısı tasarımla birleşince ortaya tam bir görsel şölen çıkıyor.

Sadece açılış sırasında kullandığı uzun pelüş mont konseptinin yanı sıra bir sonraki sahne şovunda kullandığımız denim konsepti ve içten dışa dikilen jean detayları da onun tarzını yansıtmada ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bize gösteriyor.” dedi.

Yener için 100 parçalık özel çalışma

"Hande Yener’in yeni şarkısını ve tarzını da yansıtacak farklı bir konsept oluşturmayı hedeflemiştik.” diyen stilist, “Bu kapsamda Yener’in bu büyük şovunda kendisine ve ona eşlik edecek dansçı ekibine yönelik 100 parçalık özel bir çalışma gerçekleştirdik.

Denim kostüm, kostümü tamamlayan taşlı maske gibi aksesuarların yanı sıra dansçıların da Hande Yener ile bütünlük sağlaması için aksesuarlarını özenle seçerek, yine pelüşla tamamlayıcı olarak kullandık. Bu da çok beğenildi.

Çalışmamıza yönelik moda eleştirmenleri tarafından yapılan olumlu dönüşler de bizler için ayrı bir gurur oldu.” ifadelerini kullandı.

Gözlükleri olay oldu!

Hande Yener'in gözlüklerine de yorum yağdı. Her konserinde farklı bir aksesuar kullanan Yener'e bazıları ise "Bu sıcakta neden kürk?" demeden de geçemedi.