Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında? Yalnız Kurt 'Altay Kurtoğlu' rolüyle dönüyor!

Hasan Denizyaran, ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt ile ekranlara dönüyor. Denizyaran, dizide Altay karakterine hayat verecek. Peki Yalnız Kurt'un Altay Kurtoğlu'su Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı ekran macerasına başlıyor.

Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi isimler yer alıyor.

Hasan Denizyaran, Yeni Kurtlar Vadisi olarak adlandırılan dizide 'Altay Kurtoğlu' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Diziyi dört gözle bekleyen izleyiciler, Hasan Denizyaran'ın hayatına dair bilgileri merak ediyor. Peki Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Hasan Denizyaran'ın biypgrafisi....

YALNIZ KURT ALTAY KURTOĞLU KARAKTERİ HAKKINDA

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

26 Mayıs 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Hasan Denizyaran, lise öğrenimini de İzmir'de tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için İstanbul'a geldi.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünde eğitim alan Hasan Denizyaran, üniversiteden sonra 1 yıl kadar modellik yaptı.

Çeşitli reklam filmleriyle ekranda boy göstermeye başlayan 1.88 boyundaki oyuncu, 2014 yılında Sungurlar dizisinde yer aldı. 2016 yılında ''Hayat Sevince Güzel'' adlı dizide yer aldı.

2017'de Gözde Mutluer, Burak Yörük, Turan Cihan Şimşek ve Sina Özer'in barolünde yer aldığı ''4N1K'' adlı yapımda boy gösterdi.

2019 yılında Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrolünde olduğu ''Afili Aşk'' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Denizyaran, 2019 yılında ''Kim Daha Mutlu?'' sinema filminde başrolde yer aldı.