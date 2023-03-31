Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ı bir de şimdi görün! 'Bambaşka biri olmuşsun' Hayat Bilgisi isimli dizide Kikirik karakterini canlandıran oyuncu Çisil Oral'ın yıllar içindeki büyük değişimi gündeme geldi. İşte Çisil Oral'ın son hali..

Bir dönemin en çok izlenen ve efsaneleşmiş dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Kikirik karakteri ile tanınan oyuncu Çisil Oral'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki büyük değişimi sosyal medyada gündem oldu. Çisil Oral'ın son halini görenler resmen tanıyamıyor. Ünlü oyuncunun bir takım estetik operasyonlar geçirdiği iddia edilirken son halini görenler adeta bambaşka birisi olmuşsun şeklinde yorumlar yapıyor. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Çisil Oral'ı görenler tanıyamıyor. Hayat Bilgisi dizisinden sonra büyük bir üne kavuşan Çisil Oral yıllar içindeki büyük değişimi şaşkınlık yarattı. İşte Çisil Oral'ın son hali; 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çisil Oral M.G.S.M Yazarlık Bölümü ve Pera Güzel Sanatlar Tiyatrosu ve Akademi İstanbul'da dans eğitimi almıştır. 13 Şubat 2003 yılında başlayan Hayat Bilgisi 16 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan 137. bölümü ile ekranlara veda etti. Çisil Oral Hayat Bilgisi dizisindeki Kikirik rolüyle tanınmaktadır.