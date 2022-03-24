Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan rolü kaptı! O filmde Özge Borak ile oynayacak...

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan rolü kaptı! O filmde Özge Borak ile oynayacak...

Hayat Bilgisi dizisinde 'Kopil' karakteri ile hafızalara kazınan Serhan Arslan, uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Arslan, beyazperdede sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

2000'li yılların unutulmaz yapımlarından Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları, hala hatırlarda...

Gani Müjde'nin kaleme aldığı, başrollerinde Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu ve Kerem Kupacı'nın yer aldığı Hayat Bilgisi'nde Ortega karakteriyle adını duyuran Paşhan Yılmaz de yer aldı.

Kulaklara kazınan kahkahası ile dönemin genç kızlarının sevgilisi haline gelen "Kopil", 2003 yılında seyircilere veda etti.

Hayat Bilgisi'nin ardından Cennet Mahallesi, Akasya Durağı, Emret Komutanım, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli, Yahşi Cazibe gibi dizilerde yer alan oyuncu, son olarak İki Yalancı dizisiyle kamera karşısına geçti.

Uzun zamandır televizyon ekranlarında herhangi bir yapımda yer almayan Serhan Arslan, Youtube içerikleri üretiyor.

SİNEMA FİLMİYLE GERİ DÖNÜYOR

Özellikle dizide Kopil karakterine hayat veren ve eğlenceli halleri ile dikkati çeken Serhan Arslan, son hali ve yaptığı yeni işiyle gündem oldu.

Kopil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, beyazperdede sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

41 yaşındaki oyuncu, Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın yaşamını konu alan ve başrolünde Özge Borak’ın yer aldığı ‘Leyla Hanım’ filminde rol alacak.