Hekimoğlu'nun yıldızı ekranlara dönüyor! O isim 'Hakim' dizisinde fırtına gibi esecek

Hekimoğlu'nun yıldızı ekranlara dönüyor! O isim 'Hakim' dizisinde fırtına gibi esecek

Son olarak Hekimoğlu dizisinde İpek karakterine hayat veren Ebru Özkan, ATV'nin Limon Film imzalı Hakim dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özkan, Hakim dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşacak.

Yönetmenliğini Soner Caner ile Erkan Tunç'un üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı ATV'nin Limon Film imzalı yeni dizisi Hakim, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan hakimin, oğlunun bir suça karışmasının ardından oğlunu koruyabilmek için kendisini soktuğu zor durumu konu edinen Hakim dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

ABD yapımı ''Your Honor'' dizisinden uyarlama olan ve başrolünde Behzat Ç. dizisi ile bütünleşen Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı dizinin kadın başrol oyuncusu merak ediliyordu.

EBRU ÖZKAN HAKİM İLE DÖNÜYOR

Milliyet'ten Sina Koloğlu'nun haberine göre, son olarak Hekimoğlu dizisinde hayat verdiği İpek karakteriyle adından söz ettiren Ebru Özkan, Hakim dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda, Ebru Özkan ve Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Burak Dakak ve İlayda Alişan da yer alıyor.

Televizyoncu Adam'ın haberine göre; Burak Dakak, Hakim dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun oğluna hayat verecek. İlayda Alişan ise mafya babasının üniversitede okuyan kızını canlandıracak.

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU

Burak Dakak'ın hayat vereceği karakter, bir gün okula giderken arabayla bir gence çarpıp ölümüne sebep olur ve olay yerinden kaçar. Olaylar bundan sonra başlar

Öldürdüğü çocuk, ülkenin en belalı mafya babasının oğludur. Mafya babası oğlunun intikamını almak için kaza yapanı arar. İlayda Alişan'ın hayat vereceği karakter ise Burak Dakak ile aynı okuldadır. Hakim baba, oğlunu bu işten sıyırmaya çalışacaktır.