Hem yüzü hem gönlü güzel! Esra Bilgiç gizli 'yardımsever' çıktı

Hem yüzü hem gönlü güzel! Esra Bilgiç gizli 'yardımsever' çıktı

Kanunsuz Topraklar dizisinde boy gösteren Esra Bilgiç, yaptığı yardım faaliyetleriyle adından söz ettirmeye başladı. Güzel oyuncunun oyunculuk dışında yardım kampanyaları için çalıştığı öğrenildi.

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, bundan birkaç yıl önce Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde hayatımıza girdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime karakterine hayat veren Bilgiç, ilk oyunculuk deneyiminde büyük başarı elde etti.

Oyuncu Diriliş macerasını 4 sezon sonra ani bir kararla sonlandırırken, Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisine başladı.

Ramo'ya başlamadan önce Londra'ya giden Bilgiç'in burada bir süre oyunculuk üzerine eğitimler aldığı öğrenildi.

Ramo dizisinde Murat Yıldırım ile iyi bir partner olan Bilgiç, Sibel karakteriyle oldukça sevildi.

Oyuncu şu sıralar Uğur Güneş ile Kanunsuz Topraklar'da başrol oynarken, yaptığı yardımlarla gündeme gelmeye başladı.

HEM YÜZÜ HEM KALBİ GÜZEL

Esra Bilgiç, köy okullarına yaptığı desteklerle dikkat çekiyor. Yardım faaliyetlerini gizliden yürüten ve bilinmesini istemeyen Bilgiç’in yeni adımları ortaya çıktı.

Köy Okulları Yardım Projesi için çalışmalar yürüten oyuncu, hem maddi destek sunuyor hem de okullardaki eksiklikleri gidermek için çaba harcıyor.

Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, ayrıca hukuk okumayı da sürdürüyor.