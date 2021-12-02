Herkes öldürdüğü kişinin mezarına son bir kez bakar! Venüs retrosu kapıda, eski aşklar yolda

Herkes öldürdüğü kişinin mezarına son bir kez bakar! Venüs retrosu kapıda, eski aşklar yolda

Aşkın, paranın ve güzelliğin temsili Venüs, retro yapmak için yavaşlamaya başladı. Venüs'ün geri gitmeye başlaması ise eski aşkların yavaş yavaş kapıyı çalacağını gösteriyor.

2021 yılını sonlandırmaya hazırlandığımız şu günlerde, bir Venüs retrosu ve Güneş Tutulması yaşayacağız.

4 Aralık'ta Güneş Tutulması, Yay burcunda gerçekleşecek ve yılın son tam tutulması olacak. Venüs retrosu ise Oğlak burcunda olacak.

Venüs uzun bir süre önce Oğlak burcunda seyahat etmeye başlarken, retro sonrasına kadar bu burçta kalacak.

Venüs'ün Oğlak seyri aşklara biraz daha ciddiyet ve mantık katmaya başlarken, ilişkileri ise bazı sınavlardan geçirdi.

Ancak Venüs’ün geri hareket ettiği dönemler, sevgi-aşk-ilişki konularının sorgulandığı dönemlerdir. Aşka dair sınavların ağırlaştığı zamanlar olarak karşımıza çıkar.

Sadece aşkın sorgulandığı dönemler olmakla kalmayıp, kalbimizden geçen eski sevgilimizi karşımıza çıkarabilir.

Hem Güneş Tutulması hem de peşinden gelecek olan Venüs retrosu bizi bir hayli yoracak.

VENÜS RETROSUNA DAİR

Venüs retrosu 19 Aralık tarihinde başlayacak ve 22 Ocak 2022 yılına kadar sürecek.

Venüs'ün retro olduğu dönemler bol bol eskiler, eski aşklar aklımıza gelebilir.

Özlemediğiniz eski sevgilinizi beklerken hatta onu geri dönmesini dilerken bulabilirsiniz kendinizi.

Bu süreç yeni bir ilişkiye başlamak ya da maddi yatırımlar yapmak için pek uygun değil.

Özellikle nişan-evlilik gibi durumlara hazırlananların bu süreci biraz daha ertelemesi gerekiyor.

Venüs retrosunda bu işlere kalkışmak sonrası için olumlu sonuçlar doğurmayabilir.

İlişkilerde yanlış anlaşılmalar, dedikodular ve üzücü ayrılıklar yaşanabilir.