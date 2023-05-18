Hilal Altınbilek bacak dekoltesiyle İtalya'ya çıkarma yaptı! İtalyanlar hayran kaldı: "Türkler çok şanslı" Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek, İtalya'ya gitti. Orada bir programa konuk olan Altınbilek dekolteli beyaz elbisesiyle ilgi odağı oldu. Altınbilek'in güzelliği İtalyanların aklını başından aldı.

11 Şubat 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hilal Altınbilek, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi alan Altınbilek, Karagül dizisinde adını duyurmayı başardı. Bu dizide Özlem karakterine hayat veren başarılı isim, asıl çıkışını ise Bir Zamanlar Çukurova sayesinde yaptı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha'ya hayat veren Altınbilek, şu sıralar ekranlarda yer almıyor. Güzel isim ekranlarda yer almamasına rağmen, adından sıklıkla söz ettirmeyi de başarıyor. Son olarak İtalya'ya giden ve orada bir programa katılan Altınbilek, giydiği kıyafetle görenleri büyüledi. İtalya'ya Hilal damgası Züleyha karakteri ile hafızalara kazınan Hilal Altınbile, İtalya’da bir programa katıldı. Güzelliği ile adeta büyüleyen Altınbilek, göğüs ve bacak dekolteli beyaz elbisesiyle çok konuşuldu. "İtalya’dan .." notuyla paylaşım yapan Altınbilek'in takipçileri "Allah'ım afet", "Gururumuz", "Aşırı tatlı bir bebek", "Ay tanesi" yorumlarında bulundu.. Ayrıca ünlü oyuncunun İtalyan hayranları da paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. Altınbilek'in fotoğraflarını beğenenler arasında Seray Kaya, Eda Erol, Yasemin Sakallıoğlu gibi ünlü isimler de yer aldı.