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    Hilal Altınbilek dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Züleyha'ya bak sen'

    Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Son instagram paylaşımı mest etti.İşte o kare..
    • 31.08.2022 - 12:06
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    Hilal Altınbilek dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Züleyha'ya bak sen'

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı karakter ile ününe ün katan oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.

    Ünlü oyuncu final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

    Aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hilal Altınbilek Metin Hara ile aşk yaşamsıyla adından söz ettirmişti.Ancak Hilal Altınbilek ve Metin Hara geçtiğimiz hafta ani bir kararla ilişkilerini noktaladı.

    Hilal Altınbilek sosyal medyada paylaştığı poz ile dikkatleri üzerine çekti.Ünlü oyuncunun dekolteli pozu sosyal medyada beğeni topladı.İşte o kare..

    Hilal Altınbilek dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! Züleyha ya bak sen #1

    Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.Paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alan Hilal Altınbilek'in son paylaşımı gündem geldi.

    Hilal Altınbilek'in büyük beğeni toplayan bazı instagram paylaşımları;

    Hilal Altınbilek dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! Züleyha ya bak sen #2

    Hilal Altınbilek dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! Züleyha ya bak sen #3

    Hilal Altınbilek dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! Züleyha ya bak sen #4

    Hilal Altınbilek dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! Züleyha ya bak sen #5

    Hilal Altınbilek dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! Züleyha ya bak sen #6


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