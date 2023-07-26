Hollywood yıldızı Eva Mendes'ten Türkan Şoray paylaşımı: "O bir ikon" Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes sosyal medya hesabından yaptığı Türkan Şoray paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşım..

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Eva Mendes sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündeme oturdu. Eva Mendes Türk sinemasının Sultan’ı lakaplı Türkan Şoray’ı Instagram adresinde paylaştı. Eva Mendes, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirerek 'Türkan Şoray bir ikon' ifadelerine yer verdi. Instagram'da 4,4 milyon takipçisi bulunan Eva Mendes’in Türkan Şoray paylaşımı özellikle Türk takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Türkan Şoray'ın oynadığı 'Arım, Balım, Peteğim" isimli filminden bir kesit paylaştı. Eva Mendes bu paylaşımına "Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu ekledi.