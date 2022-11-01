Hulusi Kentmen Google'da Doodle oldu: Hulusi Kentmen kimdir, ne zaman ve neden öldü? Filmleri ve hayatı!

Hulusi Kentmen Google'da Doodle oldu: Hulusi Kentmen kimdir, ne zaman ve neden öldü? Filmleri ve hayatı!

Babacan tavrı ile gönüllere taht kuran, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Hulusi Kentmen'in Google'da Doodle olduğunu görenler, usta oyuncunun hayatını araştırıyor. İşte detaylar...

Google hazırladığı özel Doodlelar ile sanatçıları, bilim insanlarını ve siyasi kişileri anmaya devam ediyor.

Bu isimlerde biri de Hulusi Kentmen oldu. Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti.

Hulusi Kentmen’in ölüm ya da doğum yıldönümü olmamasına rağmen Google’da Doodle olması merak konusu oldu.

Hulusi Kentmen neden Google’da Doodle oldu?

Hulusi Kentmen, Google ana sayfasında kullanıcıların karşısına doodle olarak çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Google;

“Bugünün Doodle'ı, aktör Hulusi Kentmen’i saygıyla anıyor. Kentmen, Türk sinemasının Yeşilçam döneminin en sevilen ve en üretken oyuncularından biriydi.

20 Ocak 1912'de Tırnovo, Bulgaristan'da doğan Kentmen, İzmit Körfezi’nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu’ndaki tiyatro salonunda oyunculuğa olan ilgisi başladı. Kentmen, Deniz Kuvvetleri'nde görev yaparken düzenli olarak halk tiyatrolarında oyunlar oynadı ve ünlü tiyatro yönetmeni Burhanettin Tepsi’nin dikkatini çekti.





Kentmen 1940'lı yıllarda sinema dünyasına attıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Oynadığı tatlı sert baba figürü, kendisinin en çok hatırlandığı rollerden oldu. 40 yılda 500’e yakın filmde rol alan Kentmen, Yeşilçam filmlerinin ‘babası’ olarak anılmaya başlandı.

Bugün Türkiye'de sert ama babacan bir kişiliği belirtmek için hala “Hulusi Kentmen gibi” ifadesi yaygın olarak kullanıyor. ”





Hulusi Kentmen kimdir?

Kentmen, 20 Ocak 1912 tarihinde Bulgaristan'da Tırnova'da dünyaya geldi, İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulunda ilk sanat denemelerini yaptı. 1961 yılında astsubaylık görevi sona erdi. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedilen oyuncu, ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda sahneledi. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.

İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynayan Hulusi Kentmen, tiyatro sahnelerinden de uzaklaşmadı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile turneler düzenledi ve sahnelere çıktı.

Birçok filminde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Bu karakterler nedeniyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

1938'de Refika Kentmen'le evlenen oyuncunun Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda çıktı ve keman çalıp parodiler yaptı.

Kentmen, 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan oyuncuya benzer balmumu heykeli yapıldı.