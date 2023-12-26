Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz’in Minik Baha’sı bakın şimdi ne halde... Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin unutulmazı Minik Baha, yarışmaya katıldığında henüz 4 yaşındaydı. Milyonları kendine hayran bırakan Baha Bayırlı’nın son hali ağızları açık bıraktı.

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Uzun süre ekranlarda yer alan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Yetenek Sizsiniz, unutulmaz anları ve eşsiz yetenekleriyle hafızalarda yer etti.

Programın damga vuran isimlerinden biri olan minik yıldız Baha Bayırlı, sevimliliği ve yetenekleriyle izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu.

Özellikle jüri üyeleri arasında tatlılığı ve yeteneğiyle dikkat çeken Baha, Hülya Avşar'ın sevgi gösterisiyle de hatırlanıyor.

Hülya Avşar'ın kendine hakim olamayıp masaya çıkarttığı Baha'nın poposunu ısırmış olması, o anı unutulmaz kılmıştı.

Minik Baha, o dönemde henüz 4 yaşındayken programın yarı finaline kadar yükselmiş, birinciliği kıl payı kaçırmıştı. Şimdi ise kocaman delikanlı oldu.

Son hali görenleri şoke etti

2013 yılında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında son ikiye kalan Baha Bayırlı, değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Minik Baha'nın o günlerden bugüne geçirdiği dönüşüm, görenleri şaşırttı.