Hülya Avşar spor pozlarını paylaştı! Kol kaslarını böyle sergiledi.. Hülya Avşar evinde spor yaparken verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kareler..

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hülya Avşar bu kez spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Evde spor yapan Hülya Avşar'ın kaslarını gösterdiği kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Hülya Avşar'ın spor pozları..

59 yaşında olmasına rağmen adeta yıllara meydan okuyan Hülya Avşar kol kaslarını sergilediği pozlar ile dikkat çekti.

Hülya Avşar bu paylaşımını yorumlara kapattı. Avşar'ın spor paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.