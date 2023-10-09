Hülya Avşar'ın gençliğine benzetildi! Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç 90'lar tarzıyla büyüledi!

TRT1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nda Selma öğretmen karakterine hayat veren oyuncu Melis Sevinç'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
Son günlerin popüler akımı olan 90'lar furyasına katılan Melis Sevinç paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti.
90'lı yıllarda Amerika'daki lise yıllıklarında yer alan karelere yapay zeka yardımıyla kendi fotoğrafını entegre eden uygulama son günlerde sıklıkla kullanılıyor.
Ünlü oyuncu Melis Sevinç'te bu uygulamayı kullanarak 90'lı yıllarda nasıl görüneceğini ortaya koydu.
Melis Sevinç'in bu pozları Hülya Avşar'ın gençliğine benzetildi. Başarılı oyuncunun 90'lar tarzı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.
Ünlü oyuncunun "Ne yapsak bi ara saçları mı kestirsek?" notuyla paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.
İşte Melis Sevinç'in 90'lar tarzı..