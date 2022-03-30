İbo Show yeni bölümüyle nefes kesecek! İşte 30 Mart İbo Show konukları

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show'un 37. bölüm konukları belli oldu. İşte 30 Mart 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show, her çarşamba akşamı izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 30 Mart 2022 Çarşamba akşamı 37. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte, 30 Mart 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...

İBO SHOW'UN 37. BÖLÜM KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 30 Mart Çarşamba akşamı 37'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Ünlü komedyen Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Ayta Sözeri, Serdar Ortaç, Lerzan Mutlu ve Saba Tümer katılacak.