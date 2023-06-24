İmparator lakaplı ses sanatçısı İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikle adını duyuran Ayşegül Yıldız, şimdilerde bekar.
2011 yılında Tatlıses ile evlenen ve 2013'te boşanan Yıldız, kızı Elif Ada'yı kucağına almıştı.
42 yaşına basan ve güzelliğine güzellik kazan Ayşegül Yıldız, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti.
Barbie Ayşegül
Sarı saçları ve renkli gözleriyle beğeni toplayan Ayşegül Yıldız'ın fit görüntüsü genç kızlara taş çıkarttı.
Miss Turkey tescilli Ayşegül Yıldız'ın instagram pozları da beğeni topladı.
Aslen Bursalı olan ve yerel kanallarda sunuculuk yapmış olan Ayşegül Yıldız'ın son halini görenler, "güzellik", "iyice güzelleştin", "boşanmak yaradı", "kim der 42 yaşında" yorumlarında bulundu.