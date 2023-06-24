İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız fiziğiyle nefes kesti! "İmparator pişman" İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında evli kalan ve Elif Ada adında bir kızı olan Ayşegül Yıldız, son haliyle beğeni topladı. Yıldız, güzelliğiyle görenleri mest etti.

İmparator lakaplı ses sanatçısı İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikle adını duyuran Ayşegül Yıldız, şimdilerde bekar. 2011 yılında Tatlıses ile evlenen ve 2013'te boşanan Yıldız, kızı Elif Ada'yı kucağına almıştı. 42 yaşına basan ve güzelliğine güzellik kazan Ayşegül Yıldız, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti. Barbie Ayşegül Sarı saçları ve renkli gözleriyle beğeni toplayan Ayşegül Yıldız'ın fit görüntüsü genç kızlara taş çıkarttı. Miss Turkey tescilli Ayşegül Yıldız'ın instagram pozları da beğeni topladı. Aslen Bursalı olan ve yerel kanallarda sunuculuk yapmış olan Ayşegül Yıldız'ın son halini görenler, "güzellik", "iyice güzelleştin", "boşanmak yaradı", "kim der 42 yaşında" yorumlarında bulundu.