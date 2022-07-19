İbrahim Tatlıses'in gelinine bakın hele... Yasemin Şefkatli tekneden paylaştı, mayosuna yorum yağdı!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in tatil paylaşımları devam ediyor. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Şefkatli, mayolu paylaşımlarını peş peşe yayınlıyor.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Şefkatli, lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde tamamladı.

2017 yılından beri İbrahim Tatlıses'in oğku İdo Tatlıses ile birlikte olan Yasemin Şefkatli, bu beraberliği görkemli bir düğünle taçlandırdı.

Bir otelde 7 Ekim'de dünyaevine giren ikili, aşklarına dair sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapıyor.

İdo Tatlıses'in şarkı çalışmalarına destek veren Yasemin Şefkatli, sosyal medya üzerinden para kazanıyor.

Modaya oldukça ilgili olan ve bu alanda çalışmalar yapan Şeffaktli, yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı.

Eşi İdo Tatlıses ile birlikte tekne tatiline çıkan güzel isim, çektirdiği mayolu pozlarını peş peşe paylaştı.

Yasemin Şefkatli şov yaptı

Teknede tatil yapan ve sosyal medyada aktif olmaya devam eden Yasemin Şefkatli, kusursuz bir fiziğe sahip.

Tekne tatilinden mayolu karelerini paylaşan Şefkatli, hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

Kışı sporla geçiren ve zayıflığı ile dikkati çeken güzel isim, teknen tatili boyunca uğradıkları koyları ise hayranlarının beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Oldukça eğlenceli anlar geçiren İdo ve Yasemin Şefkatli için, "Maşallah" yorumları yapılıyor.