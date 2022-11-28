İç çamaşırsız pozu mest etti! İrem Derici'den olay paylaşım: "Gözlerimiz bayram etti"

İç çamaşırsız pozu mest etti! İrem Derici'den olay paylaşım: "Gözlerimiz bayram etti"

Daha önce özel hayatıyla çokça konuşulan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor. Ünlü sanatçı bu kez iç çamaşırsız verdiği pozuyla sevenlerini mest etti.

Geçtiğimiz dönemde Cem Belevi ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen 35 yaşındaki ünlü sanatçı İrem Derici'nin, aradığı ilişkiyi ve sevgiliyi bir türlü bulamadığı bilinmekteydi. Ünlü şarkıcı, Belevi tarafından aldatılmıştı. Şimdilerde konserlerine devam eden sanatçı, sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerini mest etti.

Daha önceki haftalarda İrem Derici'nin hakkında cinsel saldırıdan en az 12 sene hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanmakta olan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile iki aya yakın süredir birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.

İrem Derici ve Kurtuluş Kuş'ın ilişkisi hakkında farklı yorumlar gelmiş ve ünlü sanatçı bu durumu sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

Derici, son olarak rengarenk ceketli pozuyla sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü ismin "Bebeğim, benim mutsuzluğum bi’ oynak şarkıya bakar" notuyla paylaştığı pozuna beğeni yağmıştı.





"Gözlerimiz bayram etti"

Şimdilerde konserlerini sürdüren ünlü isim, bu defa iç çamaşırsız siyah bluzuyla verdiği sahne pozuyla takipçilerini büyüledi. Ünlü isme takipçilerden "Taş gibisin yine" "Gözlerimiz bayram etti" yorumları yağdı.





İşte İrem Derici'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...