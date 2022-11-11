İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin aşk dolu paylaşımları devam ediyor. İdo Tatlıses, eşini öpmelere doyamadı. O anları paylaşan Yasemin Şefkatli, ''Sesi kısmak zorundayım'' notunu düştü.

15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İdo Tatlıses, "İbrahim ve Derya'nın oğlu" kısaltmasından dolayı İDO adını aldı.

Berklee College of Music'in Arrange and Producer bölümünde sertifika eğitimi alan İdo, babası gibi müzik alanında ilerlemeye başladı.

2014 yılında Sonsuz Teşekkürler ile piyasaya giriş yapan Tatlıses, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Sonsuz Teşekkürler'den sonra peş peşe şarkılarını yayınlayan Tatlıses, aşkı ise güzel isim Yasemin Şefkatli'de buldu.

7 Ekim 2021 yılında Zincirlikuyu'da bir otelde yapılan görkemli düğünle dünyaevine giren İdo Tatlıses, eşiyle olan mutluluğunu sosyal medyadan gösteriyor.

Yasemin Şefkatli ise İdo Tatlıses'ten daha aktif kullandığı sosyal medyada, hayranlarını mest eden paylaşımlar yapıyor.

Son olarak eşinin kendisini öptüğü anları paylaşan Yasemin Şefkatli, adeta düşman çatlattı.

İdo Tatlıses aşka geldi

Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in kendisini öptüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli, ''Dün ay tutulmasından nasibimizi aldık. Bugün sevgi pıtırcığıyız'' dedi.

Instagram'da epey aktif olan Yasemin Şefkatli'nin 500 bine yakın takipçisi mevcut.

2021 yılında nikah masasına oturan çiftin görkemli düğününe ünlü isimler akın etmişti. İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.