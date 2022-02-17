İdo'nun estetiksiz halleri ortaya çıktı, aman Yasemin görmesin... 'Resmen yüz nakli olmuş!'

Yasemin Şefkatli ile evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, eski kareleri ile yeniden gündem oldu. İdo'nun eski karelerini görenler, "Resmen yüz nakli olmuş'' şeklinde yorumlar yaptı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu olan İdo Tatlıses, birbirinden güzel şarkıları ile müzik piyasasına adım attı.

2014 yılında çıkardığı "Sonsuz Teşekkürler" ile adından söz ettiren İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'ye gönlünü kaptırdı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in aşkı uzun sürmüş ancak yaşanan bazı gelişmeler ayrılığa neden olmuştu.

İkilinin nikah masasına giden ilişkilerinin aniden bitmesi hayranlarını üzerken, araya Derya Tuna'nın girdiği ve barıştırdığı gündeme geldi.

İkili barıştıktan sonra geçtiğimiz sene 7 Ekim tarihinde, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Düğünleri basında büyük yankı uyandırırken İdo ve Yasemin Tatlıses, sık sık sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Yeni şarkıları ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan ve evliliği ile dikkati çeken İdo Tatlıses'in eski hali yeniden gündem oldu.

Şarkıcının eski halini gören ve yeniden hatırlayanlar, "Resmen yüz nakli olmuş'' şeklinde binlerce yorum yaptı.

İDO TATLISES'İN DEĞİŞİMİ

Kaç Kere, Buluşacaktık, İşimi Bilirim gibi şarkılar yapan İdo Tatlıses, Bileklerime Kadar Acıyo şarkısıyla büyük ses getirdi.

Sesi ile beğeni toplayan İdo, eşi Yasemin Şefkatli ile aşk dolu paylaşımlar yapıyor. Evlendikten sonra dikkatleri daha fazla üzerine çeken ünlü isim, değişimi ile şaşkına çevirdi.

Değişime fazla kilolarından kurtularak başlayan İdo Tatlıses, burun estetiği yaptırdı ve spora ağırlık verdi. Bu sayede bambaşka bir görünüme kavuştu.

İdo Tatlıses'in eski haline, sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, ''Resmen yüz nakli olmuş'', ''Kaşları yeter'' ve ''Adam parayla yakışıklı olmuş'' gibi yorumlarda bulundu.

Albümleri

Sonsuz Teşekkürler (2014)

Çünkü (2021)

Single'ları