İhanet gecesinden sonra... Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan yeni hamle! Bakın nerede görüntülendiler... Kadir Doğulu, Alaçatı'da bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi. Bu görüntülere Neslihan Atagül'ün ne diyeceği merak ediliyordu. Atagül'den herhangi bir açıklama gelmedi ancak ikili, el ele görüntülendi.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti şu sıralar zor günler geçiriyor. Doğulu, Alaçatı'da bir kadınla görüntülendi.

Kadınla sarmaş dolaş görüntüler veren Kadir Doğulu hakkında yeni iddialar da gündeme geldi.

Bu iddiaların başında; Doğulu'nun bir kadınla imam nikahı kıydığı hatta bunu da Neslihan Atagül'ün bildiği geldi.

Bu söylemlerin üzerine Neslihan Atagül'ün ne diyeceği merak edilmeye başlandı.Ancak Atagül, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Sosyal medyada ise Neslihan Atagül'ün bu defa Kadir Doğulu'yu boşacağına dair söylemler gündeme geldi.

İşler sosyal medyada yazıldığı gibi olmadı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu olayların üzerine yeniden görüntülendi.

Kadir ve Neslihan el ele

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Kadıköy'del elem görüntülendi. Kadir Doğulu ve Atagül'ün bu hallerini ise hayranları fotoğrafladı.

Bir dedikodu sayfasında paylaşılan bu kareler sonrası, boşanma iddiaları da gündemden kalkmış oldu.

Sosya medya kullanıcıları, "Neslihan, Kadir'i affetmiş" yorumlarında bulundu.