II. Dünya Savaşı’nın korkunç yüzü: Adolf Hitler'in ailesine ne oldu? Bu gerçek şoke edecek... II. Dünya Savaşı binlerce insanın ölümüne neden oldu. Hala daha ağır sonuçlarıyla yüzleştiğimiz bu savaşın en karanlık yüzü ise Adolf Hitler'di. Hitler, savaşta yaptığı zulüm ile tarihe adını yazdırdı. Peki, Adolf Hitler'in ailesine ne oldu?

1939 yılından 1945 yılına kadar süren İkinci Dünya Savaşı, binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Oldukça acı ve kanlı bir savaştı...

Dünyanın en güçlü ülkelerinin katıldığı bu savaş, askeri personelden çok sivil kayıpların verildiği bir dönem olarak kayıtlara geçti.

Bu savaşın en karanlık yüzü ise Adolf Hitler oldu. Savaşı kazanmaya yönelik hamleler yapan Hitler'in sonu acı oldu.

Hitler savaşı kazanamadığı gibi kendi sonunu da kendisi hazırladı...

Sahip olduğu insanlık dışı ideolojisiyle, binlerce insanın dayanılmaz acılar çekmesine ve sayısız insanın ise yaşamını kaybetmesine neden olan Hitler, Almanya’nın savaşı kaybettiği anlaşıldığında intihar ederek yaşamına son verdi.

Adolf Hitler öldü ölmesine ama arkasında da merak edilen binlerce soru bıraktı. Bu sorulardan birisi ise ailesine yönelik oldu.

Herkesin aklında şu soru var aslında, "Adolf Hitler'in ailesine ne oldu?"

Bu konuda bazı kaynaklar detaylı bilgiler veriyor. En azından geride kalanların olduğunu söylemek mümkün.

Peki, Adolf Hitler'in ailesine ne oldu? İşte detaylar....

Adolf Hitler öldü... Ya ailesi?

Kayıtlara göre Hitler ailesinden geriye sadece beş kişi kaldı. Zaten Adolf Hitler ve kardeşinin çocuğu yoktu.

Geirye kalan aile üyelerinin ismini verelim öncelikle; Peter Raubal, Heiner Hochegger ve Alexander, Louis ve Brian Stuart-Houston...

Bu aile üyeleri ise birbirinden tamamen farklılar. Peter bir mühendisti, Alexander bir sosyal hizmet uzmanıydı. Louis ve Brian ise peyzaj işindeydi.

Aile hakkındaki detaylara geçecek olursak;

Adolf Hitler’in babası Alois Hitler, Adolf’un annesi Klara ile evlenmeden önce Franni adında bir kadınla evliydi. Alois’in bu evlilikten Alois Jr. ve Angela isimli iki çocuğu oldu. Yani Adolf Hitler’in bir değil, üç kardeşi vardı.

Alois Jr., savaştan sonra adını değiştirdi. William ve Heinrich adında iki çocuğu oldu ve Hitler’in ablası Angela ise Leo; Geli ve Elfriede isimlerini verdiği üç çocuk dünyaya getirdi.

Adolf Hitler, intihar etmeden önce Eva Braun ile sadece 45 dakika evli kaldı ve kız kardeşi Paula ise hiç evlenmedi. Adolf'un bir Fransız gençten gayri meşru bir çocuğu olduğu söylentilerinin yanı sıra, ikisi de çocuksuz öldü.

Ancak Hitler ailesi genişlemeye devam etti. Hitler ailesinin mensupları yeni ve farklı isimlerle yaşamaya devam etti. Hitler’in Leo isimli yeğeninin, Peter adını verdiği bir çocuğu oldu. Elfriede ise çocuğuna Heiner ismini verdi.

Adolf Hitler’in Almanya ile birlikte tüm dünyayı felakete sürüklediği yıllarda yanında olan akrabaları, savaşın ardından Almanya’yı terk etmek zorunda kaldı.

Hitlerin, William isimli yeğeni (Hitler tarafından “iğrenç yeğenim” olarak isimlendiriliyordu) savaş yılları boyunca Adolf Hitler'in gücünden faydalandı.

Parasından ve gücünden faydalanmak için gittiği her yerde yeğeni olduğunu söyledi.

Ancak amcasının gerçek niyetini öğrenen William, Amerika'ya kaçtı ve adını dahi değiştirdi. Hitler ile anılmak istemiyordu.

Long Island'a taşınan William, gerçek bir Amerikalı gibi davrandı ve orada evlendi. Biri trafik kazasında ölen dört oğlu oldu.

William çocuklarına Adolf Hitler'den asla bahsetmedi. Buna rağmen ailenin geri kalanı atalarına dair gerçekleri zamanla öğrendiler.

Üç çocuk, Hitler ailesinin geçmişini öğrenir öğrenmez bir anlaşma yaptı. Hiçbirinin çocuğu olmayacaktı ve aile soyu onlarla bitecekti. Avusturya'daki kuzenleri olan diğer Hitler torunları da aynı şekilde davranmayı seçti.

Hem Peter Raubal hem de Heiner Hochegger hiç evlenmedi ve çocukları yok.Yapılan anlaşmaya bağlı kaldıklarını söyleyebiliriz.

2004 yılında Heiner'in kimliği ortaya çıktığında, torunlarının Adolf Hitler'in Mein Kampf adlı kitabından telif alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Yaşayan tüm mirasçılar, bunun bir parçası olmak istemediklerini söyledi.

Peter, bir Alman gazetesi olan Bild am Sonntag'a "Evet, Hitler'in mirasıyla ilgili tüm hikayeyi biliyorum" dedi. "Ama bununla ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Bu konuda hiçbir şey yapmayacağım. Ben sadece yalnız kalmak istiyorum.”

Hitler ailesinin son ferdi yakında ölecek. Beşlinin en küçüğü 48, en yaşlısı 86 yaşında.Gelecek yüzyılda, Hitler soyundan yaşayan tek bir kişi kalmayacak.

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