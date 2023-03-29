İlber Ortaylı kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı: "Baba olmanın tadı bir başka." Ünlü tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı kızı Tuna'nın doğum gününü yaptığı duygusal bir paylaşım ile kutladı. İşte İlber Ortaylı'nın o paylaşımı..

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı kızı Tuna Ortaylı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayarak gündeme geldi.

27 Mart 1982 yılında dünyaya gelen kızı Tuna'nın yeni yaşını kutlayan İlber Ortaylı'nın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Tek çocuk babası olan ünlü tarihçi kızıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not ekledi.

Instagram hesabından paylaşım yapan İlber Ortaylı şu ifadelere yer verdi;

"Baba olmanın tadı bir başka. Tuna'nın doğumu benim için çok mutlu bir andı. Kız olacağını da önceden hissetmiştim. 1982'de doğumdan önce cinsiyet tespit etmek mümkün değildi. Ben rüyamda görmüştüm. Mavi hırkalı, beyaz şapkalı bir kız çocuğuydu. Kucağıma aldığım an "dünyalar" benim olmuştu. İyi ki doğdun kızım."

İkinci kez dede olmuştu

Tarihçi ve akademisyeni Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Bir erkek çocuğu bulunan Tuna Ortaylı geçtiğimiz hafta Defne ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

İlber Ortaylı ikinci kez dede olmasının mutluluğunu yaşarken sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hayatımın en mutlu anlarından biri. Sevgili kızım Tuna ve Sertaç bana bir de kız torun gösterdiler. Defne'nin mutlu bir zamanda ama her şeyden önce güvenli bir ülkede büyümesini ve yaşlanmasını diliyorum. Diğer torunum Deniz Ali de böylelikle çok istediği bir kız kardeşe sahip oldu. Güzel günlerde hep birlikte olmaları dileğiyle." ifadelerine yer vermişti.