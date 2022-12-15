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    İlk fragman nefes kesti! TRT1 dizisi Barbaros Hayreddin'in yayın tarihi açıklandı

    Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Melisa Döngel'in yer aldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinden ilk fragman geldi. Dizinin yayın tarihi de netleşmiş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 10:47
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    İlk fragman nefes kesti! TRT1 dizisi Barbaros Hayreddin'in yayın tarihi açıklandı

    TRT1 ekranlarında yayınlanan "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin devamı niteliğinde bir yapım daha geliyor.

    "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" adında duyurulan yeni tarih dizisinin ilk fragmanı paylaşıldı.

    Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan’ın oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel’ in kaleme aldığı dizi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

    Başrolde Tolgahan Sayışman ve Melisa Döngel'in rol aldığı dizide, Ufuk Özkan, Timur Acar, Hasan Küçükçetin, Yılmaz Bayraktar, Ceren Soylu, Gizem Aydın, Başak Daşman, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Halil İbrahim Kurum gibi isimler rol alacak.

    Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı fragman VİDEO

    23 Aralık'ta yayında

    Barbaros Hayrettin: Sultanın Fermanı dizisinin ilk bölümü 23 Aralık Cuma günü yayınlanacak.

    Yayınlanacak yeni dizide Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı anlatılacak. Barbaros Hayreddin Paşa tarihte ayrıca Hızır Reis olarak da biliniyor.


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