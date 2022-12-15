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İlk fragman nefes kesti! TRT1 dizisi Barbaros Hayreddin'in yayın tarihi açıklandı

İlk fragman nefes kesti! TRT1 dizisi Barbaros Hayreddin'in yayın tarihi açıklandı

Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Melisa Döngel'in yer aldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinden ilk fragman geldi. Dizinin yayın tarihi de netleşmiş oldu.