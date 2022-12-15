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- İlk fragman nefes kesti! TRT1 dizisi Barbaros Hayreddin'in yayın tarihi açıklandı
İlk fragman nefes kesti! TRT1 dizisi Barbaros Hayreddin'in yayın tarihi açıklandı
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 10:47
TRT1 ekranlarında yayınlanan "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin devamı niteliğinde bir yapım daha geliyor.
"Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" adında duyurulan yeni tarih dizisinin ilk fragmanı paylaşıldı.
Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan’ın oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel’ in kaleme aldığı dizi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
Başrolde Tolgahan Sayışman ve Melisa Döngel'in rol aldığı dizide, Ufuk Özkan, Timur Acar, Hasan Küçükçetin, Yılmaz Bayraktar, Ceren Soylu, Gizem Aydın, Başak Daşman, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Halil İbrahim Kurum gibi isimler rol alacak.
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı fragman VİDEO
23 Aralık'ta yayında
Barbaros Hayrettin: Sultanın Fermanı dizisinin ilk bölümü 23 Aralık Cuma günü yayınlanacak.
Yayınlanacak yeni dizide Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı anlatılacak. Barbaros Hayreddin Paşa tarihte ayrıca Hızır Reis olarak da biliniyor.