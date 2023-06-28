İlkay Gündoğan'dan beğeni toplayan paylaşım! Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sosyal medya hesabından eşi ve oğlu ile bir karesini paylaştı. İşte İlkay Gündoğan'ın beğeni toplayan o paylaşımı..

Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, eşi Sara Arfaoui ve oğlu Kais ile Fransa'ya tatile gitti. Geçen sezon harika bir perfomans sergileyen İlkay Gündoğan, Manchester City ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan şimdilerde ailesi ile birlikte tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İlkay Gündoğan 3.5 aylık çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi. İşte İlkay Gündoğan'ın o paylaşımı..