İmparator kesenin ağzını açtı! İdo'nun düğün masrafı dudak uçuklatacak...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününe sayılı günler kalırken, İbrahim Tatlıses'in ise masraftan kaçınmadığı öğrenildi. Tatlıses oğlu ve gelini için 1,5 milyon lirayı gözden çıkardı.

İdo Tatlıses uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile evlenmek için gün sayarken, babası İbrahim Tatlıses ise hiçbir masraftan kaçınmıyor.

Tatlıses oğlu için 1,5 milyon lirayı gözden çıkarırken, düğünün hazırlıkları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Zincirlikuyu'da lüks bir otelde yapılacak olan düğünde, koronavirüs tedbirleri uygulanacak.

Davetliler için bazı kurallar belirlenirken, düğünün diğer detayları ise gündemdeki yerini aldı.

İDO VE YASEMİN EVLENİYOR: İŞTE DÜĞÜNÜN DETAYLARI

Koronavirüs önlemlerine dikkat edilecek olan düğünde; davetliler cep telefonlarına gelecek bir mesaj ve barkod uygulamasıyla düğüne girecek.

İbrahim Tatlıses ise gelini Yasemin Şefkatli'ye gelinlik, oğlu İdo Tatlıses'e şık bir damatlık aldı.

Hiçbir masraftan kaçınmayan Tatlıses'in; mekan kirası, süsleme, gelinlik, damatlık, Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi, takılar, balayı ve konukların ağırlanmasına varana kadar her şeyi ödediği belirtildi.