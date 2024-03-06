İnci Taneleri dizisine bomba transfer! Usta oyuncu İnci Taneleri kadrosuna dahil oluyor

Son dönemin en çok konuşulan dizisi İnci Taneleri her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor.
Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu alan İnci Taneleri son dönemin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.
İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor.
İlk altı bölümüyle gündemden düşmeyen ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan dizi reytinglerede damga vuruyor.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünü oynadığı dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor.
Dizinin bu hafta ekrana gelecek 7. bölümünde izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Usta oyuncu kadroya dahil oldu
Usta oyuncu Menderes Samancılar, İnci Taneleri'nin 7. bölümüyle diziye dahil oluyor.
Menderes Samancılar, dizide "Terzi Affan" karakterine hayat verecek.
Dizinin bu hafta ekrana gelecek 7.bölümü merakla bekleniyor.
İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe günü saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.