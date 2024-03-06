Haberler



Medya



İnci Taneleri dizisine bomba transfer! Usta oyuncu İnci Taneleri kadrosuna dahil oluyor

İnci Taneleri dizisine bomba transfer! Usta oyuncu İnci Taneleri kadrosuna dahil oluyor Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'ne usta bir oyuncu daha dahil oluyor. Reyting rekorları kıran diziye katılacak oyuncu heyecan yarattı.