İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü bakın nereliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 32 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün memleketi...

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Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi İnci Taneleri'nde başrol oyuncusu olan Hazar Ergüçlü hakkında aramalar hız kazandı.

İnci Taneleri'nin tanıtım videosunda yer alan pavyon dansı ile sosyal medyayı sallayan Hazar Ergüçlü tüm dikkatleri üzerine çekti.

32 yaşında olan Hazar Ergüçlü dizide 'Dilber' karakterine hayat verecek.

Hazar Ergüçlü, 7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.

Ünlü oyuncu kariyerinde Medcezir, Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev, Menajerimi Ara ve Hayat Bugün isimli dizilerde rol aldı.

Hazar Ergüçlü hakkında en çok merak edineler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer aldı.

KKTC'de dünyaya geldi

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi.

Kıbrıs Türkü olan Hazar Ergüçlü Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapmış ve Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır...