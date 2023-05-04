İnsanları rahatsız ederek dans etti! İstanbul'da beklemediği bir tepki aldı Çeşitli ülkelerde insanları rahatsız ederek dans ettiği anları paylaşarak tanınan Noel Robinson, şimdilerde İstanbul'da. İstanbul'a gelen ve dansını burada da sergileyen Robinson, bir vatandaştan tepki aldı.

Sosyal medyada tanınmak ve etkileşim almak için çekilen ilginç videolara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Sosyal medyada tanınan ve 'noelgoescrazy' kullanıcı ismiyle bilinen Noel Robinson, İstanbul'a geldi.

Dans ederek insanları rahatsız eden Robinson, İstanbul'da da vatandaşların önünde dansını sergilemek istedi.

İnsanları rahatsız ederek dünyanın dört bir yanında dansını sergileyen Noel Robinson, İstanbul'da beklemediği bir tepkiyle karşıladı.

Dans sırasında boğazına yapıştı

CZN Burak ve Yasin Cengiz gibi sosyal medya üzerinden tanınan kişilerle çeşitli videolar çeken Robinson, Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne gitti.

Orada bir vatandaşa yumruk atıyormuş gibi yaptıktan sonra dans etmeye başlayan Robinson'un başına gelenler sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaş, kendisini rahatsız eden Robinson'un boğazına yapıştı. Ardından ise dans ettiğini anlayınca gülümseyerek Robinson’u izlemeye başladı.