İrem Derici'den sevgilisiyle romantik paylaşım! 'Sana tutulunca, silindi hafızam' Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile verdiği samimi pozu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o kare..

Ünlü şarkıcı İrem Derici özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

36 yaşında olan İrem Derici gerek özel hayatı ile gerekse iddialı tarzı ile sosyal medyanın en çok konuştuğu ünlüler arasında bulunuyor.

Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici sosyal medya hesabından sevgilisi ile pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan İrem Derici son paylaşımı ile yine beğeni topladı.

Sevgilisi Atakan Işıktutan ile aşk dolu bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan İrem Derici o poza "Sana tutulunca, silindi hafızam" notunu ekledi.

İşte o poz..