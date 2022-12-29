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    İrem Sak dekolteli mor elbisesiyle büyüledi! "Ateş ediyorsunuz İrem hanım"

    Ünlü oyuncu İrem Sak'ın son instagram paylaşımı büyük beğeni topladı. Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.
    • 29.12.2022 - 15:19
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    İrem Sak dekolteli mor elbisesiyle büyüledi! 'Ateş ediyorsunuz İrem hanım'

    36 yaşındaki başarılı oyuncu İrem Sak son zamanlarda televizyon dizileri yerine dijital platformlarda yayınlanan projelerde yer almayı tercih ediyor.

    İrem Sak son olarak Çukur isimli dizide canlandırdığı Seren Erdenet karakteri ile televizyonlara çıktı.

    2022 yılında Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu isimli filmde Müge karakterine hayat veren İrem Sak 30 Aralık Cuma günü Disney Plus'ta yayınlacak olan 'Yılbaşı Gecesi' isimli filmde rol aldı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile filmin tanıtımını yapan İrem Sak'ın paylaştığı fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

    İşte İrem Sak'ın o paylaşımı

    İrem Sak dekolteli mor elbisesiyle büyüledi! 'Ateş ediyorsunuz İrem hanım' #1


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