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    İrfan Değirmenci'den RTÜK tepkisi

    RTÜK, Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. Cezaya tepki gösteren İrfan Değirmenci, Ana Haber Bülteni’ni ağzı bantlı bir şekilde sundu.
    • 15.09.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 09:56
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    İrfan Değirmenci'den RTÜK tepkisi

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’ye ceza kesti…

    RTÜK'ün açıklamasına göre, yapılan toplantıda, Halk TV'de yayınlanan “Sözüm Var” ve “Medya Mahallesi” programlarına ilişkin izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.

    5 kez program durdurma ve idari para cezası

    İlgili yayınlarda “bir terör örgütü üyesinin sivil bir mağdur gibi gösterilmesi” ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “aranıyor” ifadesiyle siyah beyaz fotoğrafının ekranda yer alması nedeniyle Halk TV'ye, 5 kez program durdurma cezası verildi.

    AA’nın haberine göre Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı da uygulandı.

    İrfan Değirmenci'den RTÜK tepkisi VİDEO

    Ağzını bantladı, haberleri sundu

    Cezaya, Halk TV çalışanlarından tepki geldi.

    Ana Haber Bülteni’ni sunan İrfan Değirmenci, yayına ağzını bantlayarak girdi.

    Tüm bülteni bu şekilde sunan Değirmenci, ilginç tepkisiyle dikkat çekti.

    İrfan Değirmenci den RTÜK tepkisi #1


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