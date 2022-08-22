Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın Rusya'nın Türkiye'ye karşı politikasını eleştirmesi üzerine eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin arasında canlı yayında tartışma çıktı.

TV100 ekranlarında yayınlanan Şimdi Konuşalım programı, gergin dakikalara sahne oldu.

Emekli amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ve eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin arasında gerginlik çıktı.

İki emekli paşanın Suriye'ye sınır ötesi hava harekatı konusunda farklı fikirler ortaya atması sonrasında tartışma yaşandı ve sinirler gerildi.

"Suriye hava sahası Türkiye'ye neden açık değil?"

Müstafi Amiral Yaycı "Ukrayna’daki uçaklarımız derhal getirilmelidir. Her biri 110 Milyon Euroluk 2 A-400M uçağımız Ukrayna’da kalmış,hala Türkiye’ye gelememiştir. Rusya madem ki dostumuz, Suriye’yi bombalayan İsrail uçaklarına açık olan Suriye hava sahası, Türkiye’ye neden açık değil?” diye tepki ve sorularını gündeme getirince Genelkurmay İstihbarat eski başkanı Emekli General İsmail Hakkı Pekin “İtirazım var, itirazım var” dedi ama neden itirazı olduğuna da açık bir gerekçe gösteremedi.

"Sen kimsin, kimsin sen"

Yaycı, İsmail Hakkı Pekin'e hitaben, "Daha önceki canlı yayınlarda bazı insanlara kaba saba davrandığınıza şahit oldum. Ben buna müsaade etmem" karşılığı vermesi sonrasında İsmail Hakkı Pekin ise "Sen kimsin, kimsin sen" diyerek tepki gösterdi ve canlı yayından sert şekilde çıktı.

İsmail Hakkın Pekin ve Cihat Yaycı canlı yayında birbirine girdi ViDEO