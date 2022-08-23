FOX TV'de Çalar Saat programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de program yapacak.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yeni sezon öncesi bomba bir transfer haberi açıkladı.

Yeni yanın döneminde İsmail Küçükkaya Halk TV'de izleyici ile buluşacak.

Küçükkaya 12 Eylül sabahı itibarıyla Halk TV ekranlarında boy göstermeye başlayacak.

"Hoş geldin İsmail Küçükkaya"

Cafer Mahiroğlu konuya ilişkin Twitter hesabından şunları söyledi:

"Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma,adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor.Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek. Ailemize hoş geldin...

Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil. Hoş geldin İsmail Küçükkaya."





FOX TV'nin büyük kaybı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, uzun yıllardır FOX TV'de sabah saatlerinde izleyiciyle buluşuyordu.

Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programı reyting listelerinin ilk sıralarında yer alıyordu.

Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya'nın da FOX TV ile yollarını ayırması kanalın reytinglerinde büyük bir düşüşe neden olabileceği konuşuluyor.