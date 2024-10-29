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Haber Merkezi

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında renkli bir konseptle izleyicilerinin karşısına geçti.

Atatürk portreleri ve kırmızı-beyaz balonlarla donatılan stüdyodan izleyicilerine hitap eden Küçükkaya, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın bozkurt işareti yaptığı anlara ilişkin görüntülerini ekranlara taşıdı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN BOZKURT İŞARETİ

Görüntülere önem atfeden Küçükkaya, haberin anonsunu yaparken kendisi de bozkurt işareti yaparak kameralara görüntü verdi.

"YAKIN GÖR BENİ"

Kameramandan kendisine bozkurt işareti yaparken yakın plan çekim yapmasını isteyen Küçükkaya, "Günün fotoğrafı. Benim bunu yapmam haber değeri taşımıyor. Ben bunu daha önce yaptım. Yakın gör beni şimdi bozkurt işaretiyle. Ama bunu Selçuk Bayraktar yaparsa haber olur." ifadelerini kullandı.

Küçükkaya'nın o anları sosyal medyada da gündem oldu.