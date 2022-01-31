Bu Tarz Benim'den rüzgar gibi geçti! Nur Bozar'ın son haline ve kurduğu minik ailesine bakın...

Bu Tarz Benim'den rüzgar gibi geçti! Nur Bozar'ın son haline ve kurduğu minik ailesine bakın...

Bu Tarz Benim yarışmasına katılan ve güzelliği ile gündem olan Nur Bozar, şimdilerde bir anne. Yarışmayı bırakan ve evlenen Bozar, güzeller güzeli kızı ve mutlu hayatı ile dikkatleri üzerine çekti.

Joker Yapım tarafından yapılan, 1 sezon süren ve Show TV ekranlarında yayınlanan yarışma Bu Tarz Benim (diğer adıyla İşte Benim Stilim) bir dönemin en favori programıydı.

Öykü Serter tarafından sunulan yarışmanın jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez oturdu.

Ekranın sevilen isimlerini bir araya getiren yarışmada, birbirinden güzel genç kız moda adına boy gösterdi.

Bu isimlerden bazıları unutuldu gitti ya da yeniden ekranda yer almak istemedi ancak bazılarının adı günümüzde de unutulmadı.

Bu isimlerden birisi olan ve güzelliği sayesinde yarışmada hep öne çıkan Nur Bozar, stiliyle yine favori isimler arasındaydı.

Güzelliği ile kısa süre içerisinde güçlü bir kitleye ve üne kavuşan Nur Bozar, yarışmadan sonra evlendi ve anne oldu.

NUR BOZAR'IN SON HALİ VE AİLESİ

Bir dönem stil yarışmasıyla ekranlarda boy gösteren ve 2015 yılında Gökhan Şener'le dünya evine giren Nur Bozar, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Anne olan ve kızına Kumsal adını veren Bozar, yeniden ekranlarda yer almadı ancak bazı özel çekimlere katılıyor.

Geçtiğimiz aylarda bir gelinlik çekimine katılan ve bu karelerini sosyal medyadan paylaşan Bozar, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Nur Bozar'ın hayranları, "Hiç değişmemişsin" Hala yarışmadaki gibi güzel" tarzında yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

Bozar'ın güzeller güzeli kızı Kumsal ise babasına olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti.