İşte Benim Stilim'in aykırı ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamıyor

İşte Benim Stilim'in aykırı ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamıyor

İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasında tanınan Ayşenur Balcı, geçirdiği estetik operasyonlarından sonra herkesi şaşkına çevirdi. Görenler gözlerine inanamıyor. İşte son hali...

Bir dönem ekranlara damga vuran İşte Benim Stilim yarışması, yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen moda yarışma programında ismini duyuran Ayşenur Balcı son haliyle herkesi şaşırttı.

Ayşenur Balcı, İşte Benim Stilim All Star 2015 sezonunda Türkiye'nin en tarz kadını seçilmiş, yarışmanın birincisi olmuştu.

Program boyunca ayrıkı davranışları ve sivri diliyle gündeme gelen Ayşenur Balcı, bir süre gözlerden uzak yaşadı.

O dönem içerisinde çok fazla estetik operasyonu geçiren eski yarışmacı değişimiyle adından söz ettirdi.

İşte Benim Stilim yarışmasının hemen ardından Bu Tarz Benim yarışmasına katılan ünlü isim, cinsel içerikli paylaşımlarıyla büyük skandala imza atmıştı.

Ayşenur Balcı, son zamanlarda cesur ve iddialı paylaşımlarıyla gündemde yerini koruyor.

Estetikle bambaşka biri oldu

İşte Benim Stilim ve Bu Tarz Benim yarışmalarıyla tanınan Ayşenur Balcı, estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka biri oldu. Ünlü ismin son halini görenler tanıyamıyor. İşte son hali...

Ayşenur Balcı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Dikkat çeken fiziği ile cesur pozlar veren ünlü isme binlerce beğeni ve yorum geldi.