İşte Dilan-Engin Polat'a istenen hapis cezası 5 Kasım'dan itibaren cezaevinde bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, "komşu kavgası" davasından ikinci kez tutuklanmıştı. Polat Ailesi için istenen ceza açıklandı.

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Kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Engin Polat ve Dilan Polat çiftine kötü bir haber daha geldi.

Hapisten çıkmak için gün sayan çifte bir ceza daha istendi.

5 Kasım’da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Polat çifti, komşularını park meselesi yüzünden darbetmişti.

Kavganın ayrıntıları

Geçtiğimiz yıl Engin Polat için çiftin Çekmeköy’deki evinde doğum günü partisi düzenlenmişti. Otopark, partiye katılan misafirlerin araçlarıyla doldu.

İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen komşuları, araçlarını Sıla Doğu’nun aracının arkasına park etti.

Bir süre sonra Polat Ailesi’nin evindeki partiye katılanlardan birinin çocuğu rahatsızlandı.

Çocuğu hastaneye götürmek için evden çıkan Dilan- Engin Polat çifti ve yakınları Sıla Doğu’nun aracının önüne park eden komşularıyla konuşmak ve araçlarını çekmesini söylemek için dışarı çıktı.

İddiaya göre Dilan Polat, evinden çıkan komşusuna hakaret etmeye başlamıştı. Güvenlik kamerasının görmediği bir noktada Engin Polat da komşusunu darbetti.

8-11 yıl hapis

Çocuklarıyla büyük panik yaşayan komşu şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dün iddianameyi hazırladı.

İddianamede Dilan Polat’a hakaret , yaralama birden fazla kişiye tehdit suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Engin Polat’a ise 3 ayrı suçun yanında konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.