İşte müstakbel damat! Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal aşkını paylaştı Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın, Cihan Ünal'la olan evliliğinden doğan kızı Yağmur Ünal, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Yeşilçam'un usta oyuncusu Türkan Şoray ve meslektaşı Cihan Ünal, 1983 yılında hayatını birleştirdi.

Dizi setinde tanışıp aşık olan çiftin mutlulu kısa süre içinde bebekle taçlandı.

Türkan Şoray ve Cihan Ünal, 21 Ekim 1985 tarihinde kızları Yağmur'u kucağına aldı.

Yağmur Ünal, eğitim hayatını tamamladıktan sonra anne ve babasının izinden gitmeyi tercih etti ancak kamera arkasında yer aldı.

Yapımcı olan Yağmur Ünal, kariyerinin yanı sıra annesi Türkan Şoray'a benzerliği ve güzelliği ile dikkat çekiyor.

Kalbini doldurdu

Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, magazincilerin "Kalbiniz boş mu? Sizi kimseyle göremiyoruz" sorusuna “Hayatımda kimse yok. Annem bir ara evlilik için tatlı tatlı sıkıştırıyordu, ama şimdi o tür baskılar yapmıyor.” demişti.

Yağmur Ünal, aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Sevgilisiyle objektif karşısına geçen Ünal, sosyetik yakışıklı Serhan Mark Kohen'e "İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle seslendi.