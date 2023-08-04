Jennifer Lopez 54 oldu, iç çamaşırıyla kutladı! "Bu vücut gerçek mi" Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, yeni yaşını kutladı. Lopez'in fit görüntüsü, sosyal medyaya damga vurdu.

Jennifer Lopez sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda oyunculuk ve dans yeteneğiyle de dünya genelinde hayranlık uyandıran bir isim.

Ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde 54. yaş gününü kutladı.

Yaşına rağmen hala genç ve enerjik görünen Lopez, sosyal medyayı salladı.

Jennifer Lopez, iç çamaşırlı pozlarla şıklığını ve iddialı tarzını sergiledi.

Taş gibi

Sağlığına özen gösteren Lopez'in diyet ve uykuyu kaçırmadığı biliniyor. Aynı zamanda sporla da fiziğini koruyor.

Jennifer Lopez'i görenler ise "Hala çok seksi", "Hiç yaşlanmıyor", "Paranın gücü", "Genç kız gibi" yorumlarında bulunuyor.