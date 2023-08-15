Pantolonları denemeden almanın 3 yolu! Alışveriş yapmaktan çok zevk alıyor ancak deneme kısmını sevmiyorsanız, doğru yerdesiniz! İşte pantolonları denemeden, gönül rahatlığıyla alabileceğiniz tüyoları açıklıyoruz.

Alışveriş, dünyanın en zevkli aktivitesi olabilir. Mağaza mağaza gezmek ve üstünüze uygun kıyafetleri almak, mutluluk yaratabilir.

"Gezmeye okeyim ama denemekten nefret ediyorum" diyorsanız, bekleyin...

Özellikle pantolonu giy çıkar yapmaya üşeniyorsanız, sizin için tüyolarımız var.

Bazı yöntemlerle, denemeye gerek kalmadan bedeninize uygun pantolonu hemencik bulacaksınız.

İşte denemeden pantolon alma tüyoları...

Pantolonun bel kısmının uçlarından tutarak, düğme kısmına gelecek şekilde boynunuza sarmaya çalışın. Uçları birbirine kolayca birleşiyorsa, doğru bedeni seçtiniz demektir.

Kolunuzu dirseğinizden büküp, elinizi yumruk yapıp pantolonun üst kısmından kolunuzu koyun. Fermuarı kapalıyken rahat bir şekilde kolunuz giriyorsa bedeninize uygundur.

Pantolonun iki paça ucundan tutarak kollarınızı yana doğru uzatın. Kollarınızı açabildiğiniz kadar açtığınızda ağ bölgesi çene bölgenize denk geliyorsa, boy uzunluğu size uygundur.