Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanacak mı? Aldatma iddiası olay olmuştu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti hakkındaki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Kadir Doğulu’nun bir kadınla dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çiftin boşanıp boşanmayacakları merak edilmeye başlandı. Peki Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanacak mı? İşte çift hakkında merak edilenler...

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti hakkında "Boşanıyorlar" iddiaları yayılmaya devam ediyor. Çıktıkları her yayında ve her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiren çiftin gündeme geldiği haberler hayranlarını adeta şoka uğrattı. Peki Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanacak mı?

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla beraber eğlenmeye çıkmış ve gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temas vererek görüntülenmişti. Kadir Doğulu'nun keyifli dakikaları çevredekiler tarafından kaydedilmiş ve sonrasında görüntüler sosyal medyada yatyılmıştı. Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdürdüğü bilinen Doğulu'nun videosu pek çok çevreden tepki almıştı.

Ayrıca bazı iddialara göre o mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'ya uyarıda bulunmuştu. İynemli'nin uyarılarını dikkate almadığı söylenen Doğulu ise eğlenceye devam etmişti.

"Kalabalık bir ortamda yapılan normal bir konuşma" demişti

Çiftten, yayılan haberler sonrası açıklama geldi. Kadir Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" açıklamasında bulunurken, Neslihan Atagül'ün ise "Kalabalık bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dediği ve ihanet iddialarını önemsemediği öğrenildi. Açıklamalara göre çiftin boşanma ihtimali bulunmadığı düşünülüyor.