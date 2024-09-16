Kadir Ezildi, damat bohçasını paylaştı! "Çatlayın" Evlilik arifesinde olan Kadir Ezildi'ye gelen nişan bohçası, dudakları uçuklattı.

Yağmur Dinç

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi, şimdilerde evlilik sürecinde.

Sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, nişan için 500 bin lira harcadığını açıklamıştı.

İstemesinden nişanına her anı sosyal medyada takipçileri tarafından incelenen Ezildi, bu kez bohça kabul etti.

SERVET DEĞERİNDE BOHÇA

Hiç bir masraftan kaçmayan güzel gelin, Ezildi'ye servet değerinde hediyeler aldı.

Ünlü fenomen, nişanlısı Gamze Türkmen'in getirdiği damat bohçasını paylaştı.

Yaptırdığı klip çekimini sosyal medya hesabından yayınlayan isim, "Gelenek görenek deyince de biz. Damat bohçamızda geldi" dedi.

ELEŞTİRİ KABUL ETMEDİ

Her ürünün pahalı markalardan seçilmesi gibi tüm detayların göründüğü videoya 'Gelenek değil bunlar gösteriş' gibi yorumlar geldi.

Ezildi, ise yorumu yapan takipçisine 'Nasıl daha çok çatlayacaksan söyle' diyerek tepki gösterdi.