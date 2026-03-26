Prens'in yıldızı Giray Altınok'un kökeni şaşırttı: Bakın nereliymiş

Prens dizisi ile milyonları güldüren ve sempati kazanan oyuncu ve senarist Giray Altınok, yeni programı "The Traitors" ile gündemde.

Kanal D'de macerasına başlayan yarışma, ilginç bir deneyim sunarken Giray Altınok'u da gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Altınok'un kariyerinin yanı sıra gözler özel hayatına da çevrildi.

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun aslen nereli olduğu da soru işaretleri arasına girdi.

TOKATLI

Aslen İzmir, Seferihisarlı olan Giray Altınok, 1983 yılında Tokat Erbaa'da doğdu, Çorlu'da büyüdü.

Gençliğinin büyük bir bölümünü ise üniversite okuduğu Pamukkale'de geçirdi.

42 yaşındaki Giray Altınok, hayatına İstanbul'da devam etmektedir.