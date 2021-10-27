Kalp Yarası 18. bölüm fragmanı: Ferit annesini ihbar etti, ortalık fena karışacak!

Kalp Yarası'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ferit, Ayşe'yi hapisten kurtaracak videoyu saklayan annesi Azade Hanım'ı polise şikayet ediyor. İşte Kalp Yarası 18. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, 25 Ekim Pazartesi günü yayınlanan 17. bölümüyle reytinglerde zirveye oynadı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın merakla beklenen 18. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına Hande'nin, ''Ortalık fena karışacak!'' sözleri damga vurdu.

Öte yandan Sancakzade Konağı'na gelen polisler, konaktakilere Baha'nın ölümü ile ilgili haklarında suç duyurusu olduğunu söylerken ''Kim ihbar eder bizi?'' sorusuna Ferit'in ''Ben'' dediği anlar heyecanı katbekat artırdı. İşte Kalp Yarası 18. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 18. Bölüm Fragmanı VİDEO

KALP YARASI 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.

Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.

Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.