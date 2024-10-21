Kalpazan'ın Canan'ı Şükran Ovalı'nın eşi tanıdık çıktı! Meğer 7 yıllık kocası ve kızının babası...

Yağmur Dinç

Asıl çıkışını "Bez Bebek" dizisiyle yakalayan Şükran Ovalı; Ezo Gelin, Vazgeç Gönlüm, Aşk Yakar, Kahramanlar, Bir Bulut Olsam, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Reis, Kötü Yol, Leyla ile Mecnun, Avrupa Avrupa, Cinayet, Şeref Meselesi, Paramparça, Familya, Vatanım Sensin, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol aldı.

Anne olduktan sonra setlere ara veren Ovalı, son olarak Erşan Kuneri'de rol aldı.

Dizilere geri dönen ünlü oyuncu, bu kez TV'de...

Kalpazanlar kadrosunda yer alan Şükran Ovalı, "Canan" karakterine hayat veriyor.

İzleyiciler, 39 yaşındaki güzel oyuncu ile ilgili detayları araştırıyor. Özel hayatına dair detaylar, gündemde.

Ünlü oyuncu, futbol dünyasının tanıdık bir siması ile evlilik sürdürüyor.

İşte Kalpazan'ın Canan'ı Şükran Ovalı'nın eşi...

ŞÜKRAN OVALI-CANER ERKİN AŞKI

Şükran Ovalı ile ünlü futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında nikah masasına oturdu.

Erkin ile Ovalı, 2018'de Mihran Ela adını verdikleri kızlarını kucağına aldı.

Erkin, ilişkinin başlamasında kendi inadının büyük bir rol oynadığını ve hatta Ovalı'nın kapısında yattığını söyledi.

Ünlü çift evliliklerini dolu dizgin yaşarken, aşk pozları vermeyi de ihmal etmiyor.