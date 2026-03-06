Kanal D izleyicileri takvimleri güncelleyin: İşte programın yeni yayın günü

Televizyon ekranlarında uzun bir aranın ardından izleyiciyle buluşan Beyaz’la Joker programında yayın günü değişikliği yaşandı. Daha önce pazar akşamları ekranlara gelen program, artık salı günleri izleyici karşısına çıkacak.
Uzun bir aranın ardından televizyona dönen Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen yarışma programı, yeni yayın günüyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Eğlenceli formatı ve sürprizlerle dolu anlarıyla dikkat çeken program, bundan böyle farklı bir günde izleyicilerle buluşacak.
Kanalın yayın akışında yapılan değişiklikle birlikte programın yeni günü açıklandı.
SALI AKŞAMLARINA EĞLENCE KATACAK
Daha önce pazar akşamları ekrana gelen program, artık salı günleri izleyiciyle buluşacak.
Yayın günündeki değişiklikle birlikte Beyaz’la Joker, salı akşamlarına renk katmaya hazırlanıyor.
Yüksek tempolu anları, beklenmedik sürprizleri ve yarışmacıların yaşadığı heyecan dolu dakikalar izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı sürdürecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi