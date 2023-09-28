Kanser tedavisi görüyordu! Tanyeli’den acı haber geldi: Hayranları yasta… Bir süredir kanser tedavisi gören Oryantal Tanyeli’den kahreden haber geldi. Ünlü isimden gelen acı haber, hayranlarını gözyaşlarına boğdu.

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Ünlü dansçı ve sahne şovlarıyla tanınan Tanyeli, bir süre önce pankreas kanseri teşhisiyle mücadele etmeye başlamıştı.

Kanser tedavisi sebebiyle saçlarını kazıtan Tanyeli, kemoterapiye başlamıştı. Ancak Tanyeli'den gelen son haber, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yapan Tanyeli, ağabeyini kaybettiğini duyurdu. Bu acı kaybın ardından ünlü dansçının sevenleri ve hayranları büyük bir üzüntü yaşadı.

Tanyeli'nin ağabeyinin kaybı, magazin dünyasında da büyük bir üzüntü yaratırken, sevenleri tarafından başsağlığı mesajları ile dolu sosyal medya paylaşımları yapıldı.

Abisini de kanserden kaybetti!

Abisini de annesi gibi kanser sebebiyle kaybeden Tanyeli, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Kanser işte, annemden sonra, 54 yaşında abimin de sebebi oldu...

Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser.

Bugün abim de kansere yenik düştü, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi abim... Satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu dünya günlüğü... Dersler sert, o ise çok naifti.

Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağbim.

Ruhun özgürleşti...

Mekanın cennet bahçeleri olsun .

Allah’ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun. Seni çok seviyorum. Hoşçakal abim."